Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына Дональда Трампа-младшего и модели Беттины Андерсон, которая должна состояться в эти выходные на Багамах.

Об этом американский лидер написал сегодня в сети Truth Social.

— Хотя я очень хотел быть рядом со своим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трампов — его будущей женой Беттиной, обстоятельства, связанные с государственными делами, а также моя любовь к Соединенным Штатам Америки не позволяют мне этого сделать, — пояснил президент.

Он добавил, что считает необходимым оставаться в Вашингтоне в Белом доме “в этот важный период”.

— Поздравляю Дона и Беттину, – добавил Трамп.

Что известно о свадьбе Дональда Трампа-младшего

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп-младший в эти выходные женится на светской львице из Палм-Бич Беттине Андерсон на небольшом острове на Багамах.

По данным источников, список гостей намеренно сделали очень коротким. На свадьбу пригласили только ближайших родственников и друзей пары. Всего будут присутствовать менее 50 гостей.

Президент Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете не дал прямого ответа на вопрос о своем участии в церемонии.

— Он хотел бы, чтобы я приехал, но это будет очень маленькая частная церемония, и я попробую быть. Сейчас для меня не лучшее время. Все из-за Ирана и других вещей, – сказал Трамп журналистам.

По словам одного из источников, участие американского лидера в свадьбе изначально не планировалось, в том числе из-за желания пары провести максимально приватную церемонию.

В публичном графике президента также отсутствует информация о поездке на это мероприятие.

Источники отмечают, что Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон стремились максимально ограничить внимание СМИ к событию.

Это, в частности, должно было снизить риски безопасности и позволить гостям избежать неудобств, связанных с мероприятием с участием президента, которое сопровождается усиленными мерами охраны.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать братья и сестры Дональда Трампа-младшего.

Для Дональда Трампа-младшего это будет второй брак. Ранее он состоял в браке с Ванессой Трамп в течение 12 лет. Пара развелась в 2018 году.

Также ранее Дональд Трамп-младший был помолвлен с Кимберли Гилфойл, нынешней послом Соединенных Штатов Америки в Греции и бывшей женой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Помолвка длилась с 2020 по 2024 год.

