Правительство Венгрии возвращает запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отзывает намерение страны выйти из Международного уголовного суда.

Об этом в сети Х сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

Мадьяр запретил импорт агропродукции из Украины

— Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, — говорится в сообщении венгерского премьера.

По данным Euractiv, новое правительство Венгрии ранее по ошибке допустило истечение срока действия запрета на ввоз украинских сельхозтоваров.

— Нарушая законодательство ЕС, Венгрия, Польша и Словакия ввели в 2023 году односторонние торговые ограничения на ряд украинских товаров и сохраняли их, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Еврокомиссии, — напоминает издание.

Одностороннее ограничение со стороны Венгрии было введено в рамках пакета “чрезвычайных законов” правительства Виктора Орбана, срок действия которых истёк 14 мая.

Новый состав парламента под руководством представителей партии Тиса должен был пересмотреть около 1000 указов, чтобы предотвратить утрату ими силы.

Однако запрет на импорт украинских товаров “случайно не был учтен”.

— Санкции были отменены из-за законодательной ошибки, — сообщил собеседник Euractiv в правительстве.

По его словам, кабинет Мадьяра принял “срочные меры” для максимально быстрого восстановления запрета на ввоз украинских аграрных товаров.

Венгерский запрет распространяется примерно на 20 категорий украинской сельхозпродукции: говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку и рапсовое масло.

Министр сельского хозяйства Венгрии Сабольч Бон сообщил, что в окончательный перечень запрещённых товаров, вероятно, также войдёт мёд.

— Хотя эти запреты нарушают законодательство ЕС — торговая политика находится в исключительной компетенции Брюсселя — Европейская комиссия пока воздерживается от принятия юридических мер против Венгрии, — подытожило издание.

Напомним, в апреле 2023 года Венгрия запретила ввоз 25 категорий украинской сельхозпродукции, при этом отметив, что её транзит через свою территорию остаётся разрешённым.

Под ограничения попали зерновые, масличные культуры, мука, масло и отдельные мясные продукты.

В октябре 2025 года стало известно, что Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после вступления в силу 29 октября обновлённого торгового соглашения между Украиной и Европейским союзом.

Соглашение, принятое 14 октября 2025 года, предусматривало отмену части тарифов и расширение квот на экспорт украинских аграрных товаров в ЕС.

