Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе с европейскими партнерами ввести дополнительные санкции, чтобы довести экономику России до коллапса.

Об этом Бессент сказал в эфире NBC News.

США готовы ввести новые санкции против РФ – Бессент

Он подчеркнул, что Вашингтон готов усиливать давление на Москву, однако для этого необходима консолидированная позиция союзников в Европейском Союзе.

— Сейчас мы находимся в соревновании между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика… И если США и (Европейский Союз, — Ред.) смогут вмешаться, ввести больше санкций, дополнительные пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, российская экономика потерпит полный коллапс, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров, — сказал он.

В прошлом месяце администрация президента Дональда Трампа установила 50-процентные тарифы для Индии из-за того, что страна продолжает закупать российскую нефть во время войны в Украине.

Выступление Бессента прозвучало через несколько часов после масштабной воздушной атаки России с использованием рекордного количества дронов и ракет за все время войны.

В результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека, а также было повреждено здание правительства в Киеве.

Несколько недель назад президент Дональд Трамп совершил визит на Аляску, где впервые в своем втором президентском сроке встретился с Владимиром Путиным.

После той встречи переговоры о прекращении войны или заключении перемирия фактически остановились, в то время как Россия продолжает наносить удары по Украине.

