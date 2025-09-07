Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові разом із європейськими партнерами запровадити додаткові санкції, аби довести економіку Росії до колапсу.

Про це Бессент сказав в ефірі NBC News.

США готові запровадити нові санкцій проти РФ – Бессент

Він наголосив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Москву, проте для цього необхідна консолідована позиція союзників у Європейському Союзі.

– Зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка… І якщо США та (Європейський Союз, – Ред.) зможуть втрутитися, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів, – сказав він.

Минулого місяця адміністрація президента Дональда Трампа встановила 50-відсоткові тарифи для Індії через те, що країна продовжує закуповувати російську нафту під час війни в Україні.

Виступ Бессента пролунав через кілька годин після масштабної повітряної атаки Росії з використанням рекордної кількості дронів та ракет за весь час війни.

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше четверо людей, а також була пошкоджена будівля уряду в Києві.

Кілька тижнів тому президент Дональд Трамп здійснив візит на Аляску, де вперше у своєму другому президентському терміні зустрівся з Володимиром Путіним.

Після тієї зустрічі переговори про припинення війни чи укладення перемир’я фактично зупинилися, тоді як Росія продовжує завдавати ударів по Україні.

