Економіка РФ зазнає колапсу: Бессент заявив про готовність США посилити тиск
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові разом із європейськими партнерами запровадити додаткові санкції, аби довести економіку Росії до колапсу.
Про це Бессент сказав в ефірі NBC News.
США готові запровадити нові санкцій проти РФ – Бессент
Він наголосив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Москву, проте для цього необхідна консолідована позиція союзників у Європейському Союзі.
– Зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка… І якщо США та (Європейський Союз, – Ред.) зможуть втрутитися, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів, – сказав він.
Минулого місяця адміністрація президента Дональда Трампа встановила 50-відсоткові тарифи для Індії через те, що країна продовжує закуповувати російську нафту під час війни в Україні.
Виступ Бессента пролунав через кілька годин після масштабної повітряної атаки Росії з використанням рекордної кількості дронів та ракет за весь час війни.
Внаслідок обстрілу загинули щонайменше четверо людей, а також була пошкоджена будівля уряду в Києві.
Кілька тижнів тому президент Дональд Трамп здійснив візит на Аляску, де вперше у своєму другому президентському терміні зустрівся з Володимиром Путіним.
Після тієї зустрічі переговори про припинення війни чи укладення перемир’я фактично зупинилися, тоді як Росія продовжує завдавати ударів по Україні.