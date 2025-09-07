В ночь на 7 сентября российская армия совершила наиболее массированную атаку на Украину с начала полномасштабной войны, применив рекордное количество средств воздушного нападения.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Игнат о ночной атаке на Украину 7 сентября

По словам Юрия Игната, во время ночной атаки на Украину 7 сентября враг применил ракеты наземного базирования и разные типы дронов, среди которых ударные беспилотники Shahed и дроны-имитаторы.

Пострадали от вражеских атак Одесская, Киевская, Днепропетровская и Запорожская области.

Подтверждены попадания девяти ракет и не менее 54 беспилотников. Отдельные дроны падали после поражения, что также привело к разрушению.

– Непростая сегодня ночь выдалась. Сейчас все медиа в мире напишут об очередном “рекорде” для Украины. Конечно, 823 средства воздушного нападения – это рекорд, – сказал Игнат.

Часть дронов во время ночной атаки на Украину 7 сентября, продолжает Юрий Игнат, заходила в украинское воздушное пространство через территорию соседних государств, в частности, Молдовы, Румынии и Беларуси.

— Да, и в этот раз на белорусском направлении было зафиксировано несколько Шахедов, срезали путь, — добавляет Игнат.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ отмечает: даже дроны-имитаторы представляют опасность, ведь могут нести взрывчатку или использоваться для разведки.

Именно поэтому военные призывают гражданских не трогать обломки или подозрительные предметы.

– До 5 кг взрывчатки на Гербере устанавливается без проблем. Опасно, если такой дрон попадет в какое-то уязвимое место, ведь нанесет серьезный вред, — подчеркнул Игнат.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

