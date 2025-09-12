Правительство Великобритании 12 сентября ввело новый пакет санкций против России, направленный прежде всего на теневой флот страны-агрессора.

Об этом сообщила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время сегодняшней встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новые санкции Великобритании против РФ: содержание пакета

По ее словам, новые ограничительные меры вводятся из-за российских ударов по Кабмину в Киеве и нарушения воздушного пространства НАТО в Польше.

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Санкции направлены против теневого флота, перевозящего российскую нефть, и основных поставщиков военных компонентов.

— Великобритания продолжает возглавлять борьбу против теневого флота, перевозящего российскую нефть. Сегодня санкции были наложены еще на 70 судов этого флота, — говорится в сообщении британского правительства.

Купер подчеркнула, что ее страна не будет стоять в стороне, пока Путин продолжает свое варварское вторжение в Украину.

Эти санкции направлены также против 30 юридических и физических лиц, которые поддерживают военную машину России, поставляя ключевое оборудование, такое как электроника, химикаты и взрывчатые вещества, используемые для производства ракет и других систем вооружения.

— Среди целей – компании, поставляющие жизненно важную электронику для армии Путина, такие как китайская Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее два российских совладельца, Елена Малитская и Алексей Малицкий, а также турецкая Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее гендиректор, гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров. Такая электроника широко используется в российском оружии, в частности в ракетах Искандер и Х-101 и российских дронах, – отметили в правительстве Великобритании.

Сегодня правительство Японии также ввело новый пакет санкций против России, снизив предельную цену на нефть.

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