Япония ввела новые санкции против РФ: в пакете — снижение предельной цены на нефть
Правительство Японии 12 сентября ввело новый пакет санкций против России из-за вооруженной агрессии против Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал содержание новых санкций, обнародованных на сайте японского правительства.
Новые санкции Японии против России
По его словам, новый пакет ограничений Японии в отношении страны-агрессора включает:
- замораживание активов 47 компаний и 9 лиц из РФ, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины;
- запрет экспорта в две российские организации и еще девять из других стран, которые помогали обходить ограничения;
- снижение ценового лимита на импорт российской нефти с 60 до 47,6 доллара за баррель.
В то же время в пресс-релизе правительства Японии отмечается, что прежний ценовой предел применяется к импорту сырой нефти российского происхождения, выгруженной в Японии до 17 октября 2025 года включительно.
— Очень важные решения, Россия не должна получать прибыль от продажи энергоресурсов и тратить эти деньги на войну. Спасибо Японии за непоколебимую солидарность с Украиной. Вместе мы сильнее, — подчеркнул Ермак.