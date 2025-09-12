Правительство Японии 12 сентября ввело новый пакет санкций против России из-за вооруженной агрессии против Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал содержание новых санкций, обнародованных на сайте японского правительства.

Новые санкции Японии против России

По его словам, новый пакет ограничений Японии в отношении страны-агрессора включает:

замораживание активов 47 компаний и 9 лиц из РФ, а также ряда структур, причастных к агрессии против Украины;

запрет экспорта в две российские организации и еще девять из других стран, которые помогали обходить ограничения;

снижение ценового лимита на импорт российской нефти с 60 до 47,6 доллара за баррель.

В то же время в пресс-релизе правительства Японии отмечается, что прежний ценовой предел применяется к импорту сырой нефти российского происхождения, выгруженной в Японии до 17 октября 2025 года включительно.

— Очень важные решения, Россия не должна получать прибыль от продажи энергоресурсов и тратить эти деньги на войну. Спасибо Японии за непоколебимую солидарность с Украиной. Вместе мы сильнее, — подчеркнул Ермак.

