Уряд Британії 12 вересня запровадив новий пакет санкцій проти Росії, спрямований передусім на тіньовий флот країни-агресора.

Про це повідомила новий міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час сьогоднішньої зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Нові санкції Британії проти РФ: зміст пакету

За її словами, нові обмежувальні заходи запроваджуються через російські удари по Кабміну в Києві та порушення повітряного простору НАТО в Польщі.

Санкції спрямовані проти тіньового флоту, що перевозить російську нафту, та основних постачальників військових компонентів.

– Велика Британія продовжує очолювати боротьбу проти тіньового флоту, що перевозить російську нафту. Сьогодні санкції були накладені ще на 70 суден цього флоту, – йдеться у повідомленні британського уряду.

Купер зауважила, що її країна не стоятиме осторонь, поки Путін продовжує своє варварське вторгнення в Україну.

Ці санкції спрямовані також проти 30 юридичних та фізичних осіб, які підтримують військову машину Росії, постачаючи ключове обладнання, таке як електроніка, хімікати та вибухові речовини, що використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння.

– Серед цілей – компанії, які постачають життєво важливу електроніку для армії Путіна, такі як китайська Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її двоє російських співвласників, Олена Малітська та Олексій Маліцький, а також турецька Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її гендиректор, громадянин Азербайджану Шанлік Шукуров. Така електроніка широко використовується в російській зброї, зокрема в ракетах Іскандер і Х-101 та російських дронах, – зауважили в уряді Британії.

Сьогодні уряд Японії також запровадив новий пакет санкцій проти Росії, знизивши граничну ціну на нафту.

