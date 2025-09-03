Великобритания ввела новый пакет санкций против российских чиновников и организаций, причастных к депортации, русификации и милитаризации украинских детей.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Кто попал под санкции Великобритании

Под санкции британского правительства попали восемь человек и три организации.

Среди фигурантов – президент Фонда Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Также под санкции попал руководитель Центра подростковых программ Валерий Майоров и чиновники министерства образования РФ, причастные к насильственной русификации детей.

Отдельно под ограничения попали российские государственные молодежные движения, в частности Движение первых и Волонтеры победы.

Сам фонд Ахмата Кадырова, по данным британской стороны, проводит программы “перевоспитания” украинских детей и подростков, которые включают милитаристскую подготовку.

По информации британской разведки, более 19 500 украинских детей уже были принудительно вывезены в Россию и на временно оккупированные территории.

По крайней мере 6 000 из них отправили в так называемые лагеря перевоспитания, где детей подвергают пророссийской пропаганде и даже готовят к службе в российской армии.

Отчеты ООН подтверждают, что Россия ввела собственную учебную программу в школах на оккупированных территориях, создавая образовательную среду, которая готовит детей к военной службе в ВС РФ.

Как отмечают в ЦПД, таким образом Москва реализует долгосрочную политику русификации, направленную на уничтожение украинской культурной идентичности и государственности.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми резко осудил действия России:

— Кремлевская политика принудительных депортаций, индоктринации и милитаризации украинских детей отвратительна и демонстрирует глубину развращенности, до которой готов дойти президент Путин, чтобы уничтожить украинский язык, культуру и идентичность. Ни один ребенок не должен быть пешкой войны, и именно поэтому мы привлекаем виновных к ответственности, — сказал он.

Особое внимание британские власти обратили на деятельность Валерия Майорова, который руководит Центром подростковых программ – организацией, работающей над тем, чтобы настроить детей на временно оккупированных территориях против Украины и воспитать в них лояльность к России и так называемые российские ценности.

