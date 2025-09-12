В Ленинградской области РФ заявили о массированной атаке дронов в ночь на 12 сентября, в результате которой в порту Приморска горело судно.

В порту Приморска горело судно: что известно о последствиях

По информации губернатора Александра Дрозденко, за ночь силами и средствами ПВО над Ленинградской областью якобы уничтожено более 30 БпЛА.

В то же время он подтвердил информацию о пожаре в порту Приморска.

— В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, — заверил российский чиновник.

Также, по его словам, в Приморске потушено возгорание на насосной станции, без пострадавших.

Дрозденко сообщил о падении обломков БпЛА еще в ряде населенных пунктов Ленинградской области.

Порт Приморска – один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 297-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

