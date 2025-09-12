У Ленінградській області РФ заявили про масовану атаку дронів в ніч на 12 вересня, внаслідок якої в порту Приморська горіло судно.

У порту Приморська горіло судно: що відомо про наслідки

За інформацією губернатора Олександра Дрозденка, за ніч силами і засобами ППО над Ленінградською областю нібито знищено понад 30 БпЛА.

Водночас він підтвердив інформацію про пожежу в порту Приморська.

– У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає, – запевнив російський чиновник.

Також, за його словами, в Приморську погашено загоряння на насосній станції, без постраждалих.

Дрозденко повідомив про падіння уламків БпЛА ще в низці населених пунктів Ленінградської області.

Порт Приморська – один із найбільших російських нафтоналивних портів на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

