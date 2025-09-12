У порту Приморськ горіло судно внаслідок атаки дронів на Ленінградську область РФ
У Ленінградській області РФ заявили про масовану атаку дронів в ніч на 12 вересня, внаслідок якої в порту Приморська горіло судно.
У порту Приморська горіло судно: що відомо про наслідки
За інформацією губернатора Олександра Дрозденка, за ніч силами і засобами ППО над Ленінградською областю нібито знищено понад 30 БпЛА.
Водночас він підтвердив інформацію про пожежу в порту Приморська.
– У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає, – запевнив російський чиновник.
Також, за його словами, в Приморську погашено загоряння на насосній станції, без постраждалих.
Дрозденко повідомив про падіння уламків БпЛА ще в низці населених пунктів Ленінградської області.
Порт Приморська – один із найбільших російських нафтоналивних портів на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.
