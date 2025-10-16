Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом Виктор Орбан написал в социальной сети Х.

Орбан о встрече Трампа и Путина

— Запланированная встреча между президентами США и России – это прекрасная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы, — отметил премьер-министр Венгрии.

Недавно Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным, который назвал продуктивным.

По итогам переговоров глава Белого дома сообщил о запланированных встречах. Одна из них — личная, которая должна состояться в венгерском Будапеште, а также на уровне советников накануне.

Трамп отметил, что во время запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете он обсудит этот разговор с Путиным и другие важные темы.

В то же время американский президент подчеркнул, что во время разговора с кремлевским диктатором много времени посвятил обсуждению торговли между РФ и США после окончания войны против Украины.

