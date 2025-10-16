Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины и России Кит Келлог провел встречу с украинской делегацией в Вашингтоне.

Встреча Келлога и украинской делегации в США

Как сообщил Кит Келлог, он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

В то же время во встрече приняли участие посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель спецпредставителя американского президента Джон Коул.

Сейчас смотрят

— Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США — согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра, — заявил Андрей Ермак.

Сам Кит Келлог сказал, что это была замечательная дискуссия, и поблагодарил украинскую делегацию за встречу в Вашингтоне.

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.