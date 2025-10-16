Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они договорились о встрече в Будапеште, которая состоится после переговоров советников.

Об этом Трамп написал в сети Truth Social.

Разговор Трампа и Путина 16 октября: что известно

— Сейчас я разговариваю с Путиным. Разговор продолжается, он длинный, и я, как и Путин, сообщу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу, — сообщил президент США перед началом диалога.

Уже после разговора Трамп опубликовал новое сообщение в соцсети:

— Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он отметил, мечтали на протяжении веков, — отметил американский лидер.

Он добавил, что Путин “поблагодарил первую леди за ее участие в проектах, связанных с детьми. Он выразил большую благодарность и сказал, что эта работа будет продолжена”.

— Мы также уделили значительное внимание вопросам торговли между Россией и США после окончания войны с Украиной. По завершении разговора мы договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе, — отметил президент.

Трамп уточнил, что первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио и другие представители, которые будут назначены дополнительно. Место проведения встречи обсуждается.

— Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой «позорной» войне между Россией и Украиной, — подытожил Трамп.

