Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа і Путіна у Будапешті
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.
Про це Віктор Орбан написав у соціальній мережі Х.
Орбан про зустріч Трампа і Путіна
– Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові, – зазначив прем’єр-міністр Угорщини.
Нещодавно Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним, яку назвав продуктивною.
За підсумками переговорів глава Білого дому повідомив про заплановані зустрічі. Одна з них – особиста, яка має відбутися в угорському Будапешті, а також на рівні радників перед напередодні.
Трамп зазначив, що під час запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті він обговорить цю розмову з Путіним та інші важливі теми.
Водночас американський президент наголосив, що під час розмови з кремлівським диктатором багато часу присвятив обговоренню торгівлі між РФ та США після закінчення війни проти України.