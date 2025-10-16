Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це Віктор Орбан написав у соціальній мережі Х.

Орбан про зустріч Трампа і Путіна

– Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові, – зазначив прем’єр-міністр Угорщини.

Нещодавно Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним, яку назвав продуктивною.

За підсумками переговорів глава Білого дому повідомив про заплановані зустрічі. Одна з них – особиста, яка має відбутися в угорському Будапешті, а також на рівні радників перед напередодні.

Трамп зазначив, що під час запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті він обговорить цю розмову з Путіним та інші важливі теми.

Водночас американський президент наголосив, що під час розмови з кремлівським диктатором багато часу присвятив обговоренню торгівлі між РФ та США після закінчення війни проти України.

