Новокуйбишевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Роснефть, приостановил первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотников.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Остановка Новокуйбишевского НПЗ после атаки БпЛА

Как утверждают собеседники, Новокуйбишевский НПЗ остановил установку перегонки сырой нефти CDU-11 мощностью 18,9 тыс. тонн в сутки, или около 138 540 баррелей в сутки.

По данным источников агентства, другая установка CDU-9 прекратила работу еще до воскресенья.

Первичная переработка нефти на Новокуйбишевском НПЗ была ранее приостановлена после атаки беспилотников, произошедшей в прошлом месяце.

Однако источники сообщили, что предприятие может возобновить производство в начале ноября.

Согласно данным отраслевых источников, в 2024 году Новокуйбишевский НПЗ обеспечил переработку 5,74 млн тонн сырой нефти, из которой было получено:

1,10 млн тонн бензина;

1,64 млн тонн дизельного топлива;

1,27 млн тонн мазута.

1/3 Satellite images by @planet from today, Oct. 20, show the aftermath of Ukraine’s drones strike on the Novokuybyshevsk oil refinery (Oct 19): fuel storage tanks near the ELOU AVT-11 unit and possibly a sulfuric acid production facility were damaged. https://t.co/vwX6TNvvri pic.twitter.com/XxIrOL2v9u — Mark Krutov (@kromark) October 20, 2025

В ночь на 19 октября прогремели взрывы в Новокуйбышевске Самарской области России, после чего вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В тот же день Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

