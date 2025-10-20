Российские потери в результате ударов украинских дальнобойных дронов по топливно-энергетической инфраструктуре составляют около 27-30%.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

ГУР о потерях РФ в результате атак дронов

— Планы у нас есть. Мы пытаемся поразить наиболее критические объекты, — утверждает представитель ГУР.

По его словам, уже очевидны результаты работы по нефтеперерабатывающим предприятиям и базам хранения топлива.

Вадим Скибицкий объяснил, что если сравнивать в процентном отношении, то на сегодняшний день удары по нефтеперерабатывающим заводам России — это самый большой результат, которого достигли Силы обороны Украины за все время полномасштабной войны.

В то же время представитель ГУР подчеркнул, что украинские дроны могут атаковать на 1,5 тыс. км дальше для того, чтобы поразить наиболее критические цели на территории России, которые обеспечивают ведение войны.

Недавно Вадим Скибицкий рассказал, что Россия выходит на серийное производство авиационных бомб с дальностью до 200 км с УМПК.

