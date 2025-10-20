Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії Роснефть, призупинив первинне перероблювання сирої нафти після атаки безпілотників.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Зупинка Новокуйбишевського НПЗ після атаки БпЛА

Як стверджують співрозмовники, Новокуйбишевський НПЗ зупинив установку перегонки сирої нафти CDU-11 потужністю 18,9 тис. тонн на день, або близько 138 540 барелів на день.

За даними джерел агентства, інша установка CDU-9 припинила роботу ще до неділі.

Первинне перероблювання нафти на Новокуйбишевському НПЗ було раніше призупинено після атаки безпілотників, що відбулася минулого місяця.

Проте джерела повідомили, що підприємство може відновити виробництво на початку листопада.

Згідно з даними галузевих джерел, у 2024 році Новокуйбишевський НПЗ забезпечив перероблювання 5,74 млн тонн сирої нафти, з якої було отримано:

1,10 млн тонн бензину;

1,64 млн тонн дизельного пального;

1,27 млн тонн мазуту.

1/3 Satellite images by @planet from today, Oct. 20, show the aftermath of Ukraine’s drones strike on the Novokuybyshevsk oil refinery (Oct 19): fuel storage tanks near the ELOU AVT-11 unit and possibly a sulfuric acid production facility were damaged. https://t.co/vwX6TNvvri pic.twitter.com/XxIrOL2v9u — Mark Krutov (@kromark) October 20, 2025

У ніч на 19 жовтня пролунали вибухи у Новокуйбишевську Самарської області Росії, після чого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

У той же день Генеральний штаб ЗСУ надав підтвердження, Сили оборони України атакували Новокуйбишевський НПЗ.

