Бельгия – не единственная страна, владеющая миллиардами евро замороженных российских активов. Однако эта страна удерживает большие суммы, чем другие государства.

Об этом пишет Bloomberg.

В каких странах хранятся российские активы

Премьер-министр Барт Де Вевер сегодня заявил, что Бельгия согласится направить российские активы, замороженные в Euroclear, на финансирование Украины при условии, что “каждая страна, которая заморозила активы, будет действовать вместе с нами”.

— Есть огромные суммы российских денег в других странах, которые до сих пор молчат об этом, — добавил он.

Оценочная стоимость заблокированных российских активов в основных юрисдикциях ЕС и за его пределами.

Бельгия (ЕС) — €180 млрд

Япония — €28,1 млрд

Великобритания — €26,6 млрд

Франция (ЕС) — €19 млрд

Канада — €15,1 млрд

Люксембург (ЕС) — €10 млрд

Швейцария — €6,2 млрд

США — €4,3 млрд

Германия — €210 млн

Как пишет Sky News, Барт Де Вевер предупредил, что использование замороженных активов РФ для финансирования Украины может обернуться против стран ЕС.

По его словам, Евросоюз должен быть осторожным, чтобы любые решения по замораживанию российских активов не обернулись против стран ЕС.

Премьер подчеркнул, что, если требования Бельгии по этому вопросу не будут удовлетворены, она заблокирует использование денег.

Он отметил, что на данный момент нет никакой правовой основы для такого решения. Поэтому бельгийское правительство не хочет использовать российские активы без гарантий от европейских партнеров.

По словам Де Вевера, эти гарантии включают защиту от исков компаний о компенсации, вклад каждого государства-члена и “совместные действия” всех государств-членов, которые имеют замороженные российские активы.

— В противном случае российские меры возмездия могут коснуться только Бельгии, а это не очень справедливо, — сказал он.

