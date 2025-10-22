Западные страны годами сомневались, можно ли использовать российские активы за рубежом для Украины. Но теперь, после отзыва финансовой помощи президентом США Дональдом Трампом, Европа становится более радикальной.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Использование замороженных активов РФ

G7 ранее договорилась не трогать российские активы, но позволить Украине пользоваться доходами от них.

Новое предложение Европейского Союза предусматривает использование этих денег для кредитов Украине без обязательства возврата, если только правительство России не согласится компенсировать Киеву убытки, нанесенные войной.

Bloomberg пишет, что ЕС действует с чрезвычайной осторожностью, осознавая, что прямое изъятие активов может подвергнуть государства-члены огромным потенциальным обязательствам.

Как это все будет работать

Согласно первому плану 2024 года, страны G7 предоставляют Украине займы, которые будут погашаться процентами с замороженных российских активов. ЕС выделил €45 млрд в рамках этой инициативы.

ЕС рассматривает использование самих активов для предоставления новых кредитов Украине на сумму около €140 млрд. Россия не сможет вернуть активы, которые находятся в европейском депозитарном учреждении Euroclear, пока не согласится оплатить восстановление Украины.

Чтобы успокоить Бельгию, которая опасается иска России, ЕС заключит “индивидуальный долговой контракт” с 0% процентной ставкой, который будет активирован, если Euroclear заставит удовлетворить любые потенциальные будущие требования России. Бельгия хочет убедиться, что эти гарантии являются юридически надежными.

Планы ЕС также поддерживают Великобритания и Канада, тогда как США и Япония еще не решили, присоединятся ли к этой инициативе.

