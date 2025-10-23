Бельгія – не єдина країна, що володіє мільярдами євро заморожених російських активів. Однак ця країна утримує більші суми, ніж інші держави.

Про це пише Bloomberg.

В яких країнах зберігаються російські активи

Прем’єр-міністр Барт Де Вевер сьогодні заявив, що Бельгія погодиться спрямувати російські активи, заморожені в Euroclear, на фінансування України за умови, що “кожна країна, яка заморозила активи, буде діяти разом із нами”.

– Є величезні суми російських грошей в інших країнах, які досі мовчать про це, – додав він.

Оцінна вартість заблокованих російських активів у основних юрисдикціях ЄС та поза його межами.

Бельгія (ЄС) – €180 млрд

Японія – €28,1 млрд

Велика Британія – €26,6 млрд

Франція (ЄС) – €19 млрд

Канада – €15,1 млрд

Люксембург (ЄС) – €10 млрд

Швейцарія – €6,2 млрд

США – €4,3 млрд

Німеччина – €210 млн

Як пише Sky News, Барт Де Вевер попередив, що використання заморожених активів РФ для фінансування України може обернутися проти країн ЄС.

За його словами, Євросоюз має бути обережним, щоб будь-які рішення щодо заморожування російських активів не обернулися проти країн ЄС.

Прем’єр наголосив, що якщо вимоги Бельгії з цього питання не будуть задоволені, вона заблокує використання цих активів.

Він зазначив, що наразі немає жодної правової основи для такого рішення. Тому бельгійський уряд не хоче використовувати російські активи без гарантій від європейських партнерів.

За словами Де Вевера, ці гарантії включають захист від позовів компаній про компенсацію, внесок кожної держави-члена та “спільні дії” всіх держав-членів, які мають заморожені російські активи.

– Інакше російські заходи відплати можуть торкнутися лише Бельгії, а це не дуже справедливо, – сказав він.

