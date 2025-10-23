Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает, что новые масштабные санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл заставят российского диктатора Владимира Путина вести себя более разумно и будут способствовать прекращению войны в Украине.

Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Санкции против Роснефти и Лукойла: какова цель Трампа

Дональд Трамп отметил, что эти санкции являются “тяжелыми” и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний РФ, среди которых Роснефть и Лукойл.

– Это огромные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы хотим, чтобы война закончилась. На прошлой неделе погибли тысячи солдат – и русских, и украинцев. Это бессмысленно, и это должно прекратиться, – резюмировал он.

Трамп добавил, что не уверен, что это заставит Путина сесть за стол переговоров, но надеется, что какой-то эффект от них будет.

– Надеюсь, Путин станет более разумным. И Зеленский тоже. Как говорится, для танго нужны двое. Эти люди ненавидят друг друга, и это усложняет ситуацию, – высказал мнение американский лидер.

Он также рассказал, что решение о таких санкциях у него назрело давно. По его словам, это часть более широкой стратегии для завершения войн в мире.

Дональд Трамп выразил надежду, что с войной РФ против Украины удастся покончить.

Генсек НАТО Марк Рютте выразил поддержку действиям США и заявил, что новые санкции меняют расклад сил, ведь они создают дополнительное давление на Кремль.

В НАТО ожидают, что Путин согласится прекратить огонь и начать переговоры.

Напомним, в ночь на 23 октября стало известно, что Соединенные Штаты все же ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также – против их дочерних компаний.

Отметим, что Роснефть и Лукойл – две крупнейшие российские нефтедобывающие компании, на долю которых, по оценкам Bloomberg, приходится почти половина всего экспорта сырой нефти страны, или около 2,2 млн баррелей в день в первой половине этого года.

Налоги от нефтегазовой отрасли составляют около четверти федерального бюджета России.

После введения санкций стало известно, что акции этих российских компаний начали падать.

