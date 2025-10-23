Санкції проти Роснефті і Лукойлу: Трамп пояснив, чому вирішив діяти зараз
Президент США Дональд Трамп сподівається, що нові масштабні санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл змусять російського диктатора Володимира Путіна поводитися розсудливіше та сприятимуть припиненню війни в Україні.
Про це американський лідер заявив під час зустрічі в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Санкції проти Роснефті та Лукойла: яка ціль Трампа
Дональд Трамп зауважив, що ці санкції є “тяжкими” та спрямованими проти двох найбільших нафтових компаній РФ, серед яких Роснефть та Лукойл.
– Це величезні санкції. Ми сподіваємось, що вони не триватимуть довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Минулого тижня загинули тисячі солдатів – і росіян, і українців. Це безглуздо, і це має припинитися, – резюмував він.
Трамп додав, що не певен, що це примусить Путіна до переговорів, але сподівається, що якийсь ефект від них буде.
– Сподіваюся, Путін стане розсудливішим. І Зеленський також. Як кажуть, для танго потрібні двоє. Ці люди ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію, – висловив думку американський лідер.
Він також розповів, що рішення про такі санкції в нього назріло давно. За його словами, це є частиною ширшої стратегії для завершення воєн у світі.
Дональд Трамп висловив надію, що з війною РФ проти України вдасться покінчити.
Генсек НАТО Марк Рютте висловив підтримку діям США та заявив, що нові санкції змінюють розклад сил, адже вони створюють додатковий тиск на Кремль.
У НАТО очікують, що Путін погодиться припинити вогонь та почати переговори.
Нагадаємо, вночі проти 23 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати все ж запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл, а також – проти їхніх дочірніх компаній.
Зауважимо, що Роснефть і Лукойл – дві найбільші російські нафтовидобувні компанії, на частку яких, за оцінками Bloomberg, припадає майже половина всього експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першій половині цього року.
Податки від нафтогазової галузі становлять близько чверті федерального бюджету Росії.
Після запровадження санкцій стало відомо, що акції цих російських компаній почали падати.