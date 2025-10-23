Президент США Дональд Трамп сподівається, що нові масштабні санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл змусять російського диктатора Володимира Путіна поводитися розсудливіше та сприятимуть припиненню війни в Україні.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Санкції проти Роснефті та Лукойла: яка ціль Трампа

Дональд Трамп зауважив, що ці санкції є “тяжкими” та спрямованими проти двох найбільших нафтових компаній РФ, серед яких Роснефть та Лукойл.

Зараз дивляться

– Це величезні санкції. Ми сподіваємось, що вони не триватимуть довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Минулого тижня загинули тисячі солдатів – і росіян, і українців. Це безглуздо, і це має припинитися, – резюмував він.

Трамп додав, що не певен, що це примусить Путіна до переговорів, але сподівається, що якийсь ефект від них буде.

– Сподіваюся, Путін стане розсудливішим. І Зеленський також. Як кажуть, для танго потрібні двоє. Ці люди ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію, – висловив думку американський лідер.

Він також розповів, що рішення про такі санкції в нього назріло давно. За його словами, це є частиною ширшої стратегії для завершення воєн у світі.

Дональд Трамп висловив надію, що з війною РФ проти України вдасться покінчити.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив підтримку діям США та заявив, що нові санкції змінюють розклад сил, адже вони створюють додатковий тиск на Кремль.

У НАТО очікують, що Путін погодиться припинити вогонь та почати переговори.

Нагадаємо, вночі проти 23 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати все ж запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл, а також – проти їхніх дочірніх компаній.

Зауважимо, що Роснефть і Лукойл – дві найбільші російські нафтовидобувні компанії, на частку яких, за оцінками Bloomberg, припадає майже половина всього експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 млн барелів на день у першій половині цього року.

Податки від нафтогазової галузі становлять близько чверті федерального бюджету Росії.

Після запровадження санкцій стало відомо, що акції цих російських компаній почали падати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.