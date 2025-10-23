Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, объяснив это отсутствием реальных перспектив договоренностей.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

Почему отменили встречу Трампа с Путиным

— Я отменил встречу с Путиным. Это казалось неправильным. Было впечатление, что мы не приближаемся к тому результату, — сказал Трамп.

Президент США отметил, что не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем, однако пока не готов назвать никаких дат или форматов.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что предыдущие его контакты с российским лидером не принесли конкретных результатов.

— Каждый раз мы с Путиным ведем хорошие разговоры, но они никуда не ведут, — отметил он.

Американский лидер также выразил надежду, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин проявят «разумность» в поисках мира.

Днем ранее Трамп сообщил, что еще не определился относительно встречи с Путиным, но пообещал объявить решение в течение двух дней.

Тогда он подчеркнул, что не намерен тратить время на пустые разговоры.

16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, после которого Белый дом объявил о подготовке нового саммита в Будапеште, запланированного на ближайшие недели.

Однако впоследствии западные СМИ сообщили, что встреча отложена на неопределенный срок.

По данным CNN, причиной стало то, что позиция Москвы по прекращению войны в Украине почти не изменилась — Россия продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.

