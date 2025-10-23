Это казалось неправильным: Трамп об отмененной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, объяснив это отсутствием реальных перспектив договоренностей.
Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.
Почему отменили встречу Трампа с Путиным
— Я отменил встречу с Путиным. Это казалось неправильным. Было впечатление, что мы не приближаемся к тому результату, — сказал Трамп.
Президент США отметил, что не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем, однако пока не готов назвать никаких дат или форматов.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что предыдущие его контакты с российским лидером не принесли конкретных результатов.
— Каждый раз мы с Путиным ведем хорошие разговоры, но они никуда не ведут, — отметил он.
Американский лидер также выразил надежду, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин проявят «разумность» в поисках мира.
Днем ранее Трамп сообщил, что еще не определился относительно встречи с Путиным, но пообещал объявить решение в течение двух дней.
Тогда он подчеркнул, что не намерен тратить время на пустые разговоры.
16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, после которого Белый дом объявил о подготовке нового саммита в Будапеште, запланированного на ближайшие недели.
Однако впоследствии западные СМИ сообщили, что встреча отложена на неопределенный срок.
По данным CNN, причиной стало то, что позиция Москвы по прекращению войны в Украине почти не изменилась — Россия продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.