Крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Турции начали активно наращивать закупки нероссийской нефти в ответ на новые санкции Запада против Москвы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Турция сокращает закупки российской нефти

Ранее Турция, наряду с Китаем и Индией, оставалась среди ключевых покупателей российской сырой нефти.

Теперь турецкие НПЗ следуют примеру Индии, реагируя на давление со стороны США, ЕС и Великобритании, которые стремятся ограничить доходы Кремля от экспорта энергоносителей, финансирующих войну против Украины.

В частности, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, приобрел четыре новые партии нефти из Ирака, Казахстана и других стран, не связанных с Россией.

Поставки ожидаются в декабре.

По подсчетам Reuters, эти контракты обеспечат от 77 до 129 тыс. баррелей в сутки, что означает значительное сокращение импорта российского сырья.

В сентябре и октябре российская нефть составляла почти 100% загрузки завода STAR — около 210 тыс. баррелей ежедневно.

Один из новых грузов — казахстанская нефть KEBCO, близкая по характеристикам к российской марке Urals.

В 2024 году STAR еще не импортировал KEBCO, поэтому этот контракт стал первым за более чем год.

Еще один «крупный игрок» рынка — Tupras — также постепенно сокращает объемы российских энергоносителей.

Компания уже увеличивает импорт иракской нефти, схожей по качеству с Urals, и готовится полностью прекратить закупки российского сырья на одном из своих двух заводов, чтобы избежать нарушения новых санкций ЕС.

На другом предприятии компания пока продолжит использовать часть российской нефти.

При этом Tupras расширяет географию поставок — в 2025 году компания получила первый груз из Бразилии и ожидает второй — из Анголы.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в ноябре Турция планирует импортировать 141 тыс. баррелей иракской нефти в сутки, тогда как в октябре этот показатель составлял 99 тыс. баррелей.

В среднем за год импорт из Ирака составлял около 80 тыс. баррелей ежедневно.

В целом с января по октябрь 2025 года Турция получала 669 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, из которых 47% — российского происхождения.

Для сравнения, в прошлом году этот показатель был ниже — 580 тыс. баррелей в сутки, но доля российского сырья тогда достигала более половины импорта.

Напомним, что 22 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших производителей нефти в России — компаний Роснефть и Лукойл.

Под санкции также попали их дочерние предприятия.

