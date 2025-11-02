Найбільші нафтопереробні підприємства Туреччини почали активно нарощувати закупівлі неросійської нафти у відповідь на нові санкції Заходу проти Москви.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Туреччина скорочує закупівлю російської нафти

Раніше Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, залишалася серед ключових покупців російської сирої нафти.

Тепер турецькі НПЗ наслідують приклад Індії, реагуючи на тиск з боку США, ЄС і Великої Британії, які прагнуть обмежити доходи Кремля від експорту енергоносіїв, що фінансують війну проти України.

Зокрема, один із найбільших турецьких нафтопереробних заводів — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, придбав чотири нові партії нафти з Іраку, Казахстану та інших країн, не пов’язаних із Росією.

Поставки очікуються в грудні.

За підрахунками Reuters, ці контракти забезпечать від 77 до 129 тис. барелів на добу, що означає значне скорочення імпорту російської сировини.

У вересні та жовтні російська нафта становила майже 100% завантаження заводу STAR — близько 210 тис. барелів щодня.

Один із нових вантажів — казахстанська нафта KEBCO, близька за характеристиками до російської марки Urals.

У 2024 році STAR ще не імпортував KEBCO, тож цей контракт став першим за понад рік.

Ще один “великий гравець” ринку — Tupras — також поступово скорочує обсяги російських енергоносіїв.

Компанія вже збільшує імпорт іракської нафти, схожої за якістю на Urals, і готується повністю припинити закупівлі російської сировини на одному зі своїх двох заводів, щоб уникнути порушення нових санкцій ЄС.

На іншому підприємстві компанія поки що продовжить використовувати частину російської нафти.

При цьому Tupras розширює географію постачань — у 2025 році компанія отримала перший вантаж з Бразилії та очікує другий — з Анголи.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у листопаді Туреччина планує імпортувати 141 тис. барелів іракської нафти на добу, тоді як у жовтні цей показник становив 99 тис. барелів.

У середньому за рік імпорт з Іраку складав близько 80 тис. барелів щодня.

Загалом із січня по жовтень 2025 року Туреччина отримувала 669 тис. барелів сирої нафти на добу, з яких 47% — російського походження.

Для порівняння, торік цей показник був нижчим — 580 тис. барелів на добу, але частка російської сировини тоді сягала понад половину імпорту.

Нагадаємо, що 22 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших виробників нафти в Росії – компаній Роснефть і Лукойл.

Під санкції також потрапили їхні дочірні підприємства.

