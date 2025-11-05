Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари строком на один рік, залишивши базове 10% мито чинним.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рішення тарифної комісії

Як уточнила тарифна комісія Державної ради КНР, тимчасове скасування додаткових зборів почне діяти з 10 листопада.

Зараз дивляться

Такий крок розглядають як жест прагнення до стабілізації торгових відносин між Пекіном і Вашингтоном після кількох років торговельної напруги.

Рішення ухвалили після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня.

Пом’якшення мит на сільгосппродукцію

Пекін також оголосив про зниження мит на американську сільськогосподарську продукцію – до 15%.

Цей крок особливо важливий для внутрішнього ринку Китаю, оскільки США залишаються одним із ключових постачальників сої, кукурудзи та м’яса.

Експерти зазначають, що пом’якшення тарифної політики може стати сигналом до поступового відновлення діалогу і зниження напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Контекст переговорів

Переговори між Пекіном і Вашингтоном відбуваються на тлі прагнення обох сторін зберегти економічний баланс і забезпечити стабільний доступ до стратегічно важливих товарів.

Призупинення частини тарифів розглядають як компромісне рішення, яке може відкрити шлях до конструктивних перемовин і запобігти подальшій ескалації торговельного конфлікту.

У відповідь президент США Дональд Трамп оголосив про зменшення мит на китайські товари на 10%, унаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%.

Цей крок у Вашингтоні розглядають як ознаку часткового пом’якшення торговельного тиску між двома країнами.

Трамп також підтвердив, що 50% мита на імпорт із Індії залишаться чинними, поки Нью-Делі продовжує закуповувати російську нафту.

– США не мають наміру заохочувати партнерів, які підтримують економічні зв’язки з Москвою, – наголосив він.

Президент США знову підкреслив важливість мит як дипломатичного інструменту.

– Тарифна політика є ключовим інструментом для досягнення миру. Вона дозволяє уникати воєн і зберігати життя мільйонів людей, оскільки дає Вашингтону важелі впливу на країни, які ведуть агресивну політику, – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявиляв, що з 1 листопада запровадить додаткові 100% тарифи на імпорт з Китаю.

Причиною введення запровадження мит за словами Трампа стало те, що Китай “зайняв вкрай агресивну позицію в сфері торгівлі”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.