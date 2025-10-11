Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада запровадить додаткові 100% тарифи на імпорт з Китаю.

Про це він заявив у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп погрожує Китаю

Причиною введення запровадження мит за словами Трампа стало те, що Китай “зайняв вкрай агресивну позицію в сфері торгівлі”.

Глава Білого дому заявив, що влада КНР попередила інші держави, що з 1 листопада вводить експортні обмеження практично на всю продукцію, вироблену в Китаї.

– Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим Китаєм ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами, – написав президент США.

Трамп додав, що виходячи з цією “безпрецедентної позиції” Пекіна, США запровадять 100% тариф на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують зараз.

У Китаї поки ніяк не коментували цю заяву Дональда Трампа.

Тарифи США та КНР

Влітку США та Китай уклали угоду для скасування низки тарифів, які були встановлені обома країнами після повернення Трампа у Білий дім.

У квітні Трамп збільшив загальні тарифи на китайський імпорт до 145%, а країна відповіла 125% митом на американські товари.

Але сторонам вдалося домовитися призупинити дію більшості цих тарифів у травні, після першої зустрічі перемовників у Женеві. США зменшили свої тарифи до 30%, а Китай – до 10%.

