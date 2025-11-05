Северная Корея собрала разведывательную информацию об американских чиновниках, участвующих в закулисных дипломатических контактах с Пхеньяном.

Об этом сообщил журналистам во вторник южнокорейский законодатель Ли Сон Квен, ссылаясь на данные национальной разведки.

Пхеньян собирает данные об американских дипломатах

По словам Ли, министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хвей рассматривала возможность переноса своего запланированного визита в Россию после того, как президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Сейчас смотрят

Эта информация прозвучала во время закрытой встречи, на которой присутствовал Ли.

Как отмечается, если бы саммит состоялся в прошлом месяце, участие Чхве было бы необходимым, что, вероятно, заставило бы ее отложить визит в Россию.

Последняя встреча Трампа и Кима состоялась в 2019 году во время первого президентского срока Трампа.

Во время недавней поездки в Азию он заявил, что остается открытым для повторной встречи, однако насыщенный график не позволил реализовать эту идею.

– Благодаря усилению сотрудничества с Россией и укреплению связей с Китаем Северная Корея может стремиться улучшить отношения с США, – заявил журналистам депутат Пак Сон Вон, которого также проинформировала Национальная разведывательная служба. – НИС видит высокую вероятность саммита между Северной Кореей и США, – добавил он.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын, по данным разведки, не исключает еще одной встречи с Трампом, однако настаивает, чтобы Вашингтон и Сеул отказались от требования денуклеаризации как предпосылки переговоров.

Его готовность к диалогу, по оценкам экспертов, демонстрирует стремление Пхеньяна легитимизировать свой ядерный арсенал как постоянный элемент государственной политики.

Предыдущие саммиты Трампа и Кима не заставили Северную Корею отказаться от ядерных программ.

Напротив, страна расширила свое вооружение и превратилась в одного из ближайших союзников России, оказывая поддержку Москве в войне против Украины.

По информации НИС, Северная Корея, вероятно, получила российскую помощь в совершенствовании точности ракет.

Агентство также наблюдает, передаются ли Пхеньяну секретные военные технологии после ряда визитов северокорейских оборонных делегаций в Россию.

Ли сообщил, что около 10 000 северокорейских военнослужащих были направлены в Россию, где они дислоцируются вблизи украинской границы.

Еще около 1 000 солдат участвуют в разминировании, а около 5 000 строителей с сентября поэтапно отправляются в Россию для восстановительных работ.

США и их союзники выражают обеспокоенность тем, что Ким мог получить взамен за поддержку России.

В прошлом месяце во время военного парада Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-20, способную поразить материковую часть США.

Южнокорейская разведка считает, что ракета имеет более легкую конструкцию, усовершенствованный двигатель и увеличенный объем для боеголовок, что может свидетельствовать о ее способности нести несколько ядерных зарядов.

Кроме того, Пхеньян активно развивает технологии беспилотников, которые, по оценке НИС, представляют растущую угрозу для Южной Кореи.

В то же время агентство подчеркивает, что для полноценного развертывания гиперзвуковых ракет, спутников наблюдения и эсминцев Северной Корее понадобится еще много времени.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.