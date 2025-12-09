Папа Римский Лев XIV во вторник, 9 декабря, раскритиковал некоторые заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Европы.

Об этом сообщает Sky News.

Папа Римский о заявлениях Трампа в отношении Европы

Понтифик напомнил о недавних высказываниях Трампа в ответ на вопрос о том, насколько предложенный Соединенными Штатами “мирный план” можно считать справедливым для Украины.

— К сожалению, я считаю, что некоторые части этого плана, которые я видел, существенно меняют то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами, — сказал Папа Римский.

Понтифик также отметил, что “замечания о Европе, высказанные также в недавних интервью, по его мнению, являются попыткой разъединить то, что… должно быть очень важным союзом сегодня и в будущем”.

Папа Римский подчеркнул, что администрация Трампа имеет право формировать собственное видение Европы и взаимоотношений с ней, однако есть значительное количество людей, в том числе в США, которые “считают иначе”.

Комментарии Льва XIV прозвучали после его встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась сегодня в Италии.

Напомним, накануне американский президент заявил в Truth Social, что “бессильные европейцы” могут только возмущаться, пока их справедливо отстраняют от участия в переговорах о мире в Украине.

