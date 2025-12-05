Белый дом опубликовал обновленную стратегию национальной безопасности – документ на 33 страницах является официальным объяснением мировоззрения Дональда Трампа в отношении внешней политики Соединенных Штатов.

Издание Politico проанализировало документ.

Согласно новой стратегии, президент Дональд Трамп намерен усилить военное присутствие США в Западном полушарии для борьбы с миграцией, торговлей наркотиками и ростом враждебных сил в регионе.

Обновленная стратегия национальной безопасности США

В документе отмечается, что безопасность границ является основным элементом национальной безопасности Соединенных Штатов.

Стратегия Трампа свидетельствует о том, что наращивание военного присутствия США в Западном полушарии не является временным явлением. В частности, предполагается большее присутствие береговой охраны и ВМС для контроля морских путей, предотвращения нелегальной миграции, сокращения торговли людьми и наркотиками.

Администрация Трампа стремится к восстановлению и обновлению духовного и культурного здоровья Америки. В стратегии много внимания уделено Латинской Америке, Карибскому бассейну и другим соседям США.

Обновленная стратегия контрастирует со стратегиями предыдущих администраций, которые, как правило, отдавали приоритет противостоянию крупным державам, таким как Россия и Китай, или борьбе с терроризмом.

Стратегия национальной безопасности предусматривает восстановление баланса торговли Америки с Китаем.

Стратегия также отмечает, что США хотят предотвратить войну в Индо-Тихоокеанском регионе — это намек на напряженность в регионе, в частности между Китаем и такими союзниками США, как Япония и Филиппины.

— Мы также будем придерживаться нашей давней декларативной политики в отношении Тайваня, что означает, что США не поддерживают никаких односторонних изменений статуса-кво в Тайваньском проливе, — говорится в документе.

Об Украине

В обновленной стратегии национальной безопасности отмечается, что основным интересом США является проведение переговоров о скорейшем прекращении военных действий в Украине и уменьшение риска конфронтации России с другими странами Европы.

Издание Politico отмечает, что в целом у Дональда Трампа критических замечаний в адрес Москвы очень мало.

Самые жесткие замечания он оставляет для стран-союзников США в Европе. Белый дом, используя несколько завуалированные формулировки, критикует европейские усилия по сдерживанию ультраправых партий, называя такие шаги политической цензурой.

Администрация Трампа находится в споре с европейскими чиновниками, которые имеют нереалистичные ожидания относительно войны [в Украине], находясь в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых нарушают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию, говорится в стратегии.

Дональд Трамп

Основные пункты стратегии

  • США считают приоритетом прекращение войны в Украине;
  • США хотят, чтобы НАТО перестали воспринимать как бесконечно расширяющийся блок;
  • США хотят восстановления стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией;
  • Европа должна сама отвечать за свою оборону;
  • администрация США конфликтует с частью европейских чиновников, которые нарушают демократические нормы;
  • США не считают Ближний Восток центром своей внешней политики;
  • Индо-Тихоокеанский регион — главное поле будущего геополитического и экономического фокуса;
  • США планируют ограничить торговлю с Китаем только нестратегическими товарами.

Стратегия национальной безопасности является первым из ряда важных документов по вопросам обороны и внешней политики, которые должна обнародовать администрация Трампа.

После терактов 11 сентября стратегия первого срока Джорджа Буша-младшего была сосредоточена на борьбе с исламским терроризмом. Команда Байдена провела большую часть первого года, работая над стратегией, которую пришлось переписать после того, как Россия напала на Украину.

Дональд Трамп

