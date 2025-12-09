Папа Римський Лев XIV у вівторок, 9 грудня, розкритикував деякі заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Європи.

Папа Римський про заяви Трампа щодо Європи

Понтифік нагадав про недавні висловлювання Трампа у відповідь на запитання щодо того, наскільки запропонований Сполученими Штатами “мирний план” можна вважати справедливим для України.

– На жаль, я вважаю, що деякі частини цього плану, які я бачив, суттєво змінюють те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами, – сказав Папа Римський.

Понтифік також зазначив, що “зауваження про Європу, висловлені також у недавніх інтерв’ю, на його думку, є спробою роз’єднати те, що… має бути дуже важливим союзом сьогодні і в майбутньому”.

Папа Римський наголосив, що адміністрація Трампа має право формувати власне бачення Європи та взаємин з нею, однак є значна кількість людей, у тому числі у США, які “вважають інакше”.

Коментарі Лева XIV пролунали після його зустрічі з Володимиром Зеленським, що відбулася сьогодні в Італії.

Нагадаємо, напередодні американський президент заявив у Truth Social, що “безсилі європейці” можуть лише обурюватися, поки їх справедливо відсувають від участі в переговорах щодо миру в Україні.

