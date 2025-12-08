Президент США Дональд Трамп заявил, что “бессильные европейцы” могут только злиться, пока их справедливо отстраняют от участия в мирных переговорах по Украине.

Об этом он написал в сети Truth Social.

Трамп назвал европейских лидеров “бессильными”

— Бессильные европейцы могут только возмущаться, что Трамп справедливо отстраняет их от соглашения с Украиной…, — написал президент США.

Он добавил репост колонки в издании New York Post. В колонке авторы отмечают, что в вопросе войны в Украине европейские страны перевернули привычный порядок ведения международных дел.

Сейчас смотрят

Они подчеркивают, что конфликт зашел в тупик, а в феврале исполнится четыре года с начала полномасштабного вторжения.

По их словам, если боевые действия продолжатся, Россия якобы может получить преимущество.

— Фирма Witkoff, Rubio & Kushner предложила мирный план из 28 пунктов, который мог бы обеспечить американские интересы, стабилизировать отношения с Россией и установить новый баланс сил. Согласно соглашению, Украина сохраняет свой суверенитет и может присоединиться к Европейскому Союзу, — говорится в сообщении.

В колонке также отмечается, что Россия сохраняет восточные территории Украины, которые до начала войны были преимущественно русскоязычными, а также Крым, который она удерживает с 2014 года, вместе с его ключевыми черноморскими портами.

Авторы добавляют, что ни Украина не присоединится к НАТО, ни Альянс не будет вводить свои войска на украинскую территорию.

В то же время Украина получит гарантии безопасности НАТО, а ее Вооруженные силы станут более чем в два раза больше, чем были до полномасштабного вторжения, что превратит страну в буферное государство с определенными преимуществами.

Отдельно отмечается, что Россия имеет больше населения, чем Украина, и пока Киев зависит от поддержки других государств, Москва продолжает удерживать свою военную экономику.

— Отсутствие мирного соглашения означает продолжение войны, которую европейцы не могут поддерживать самостоятельно, и которую Украина не может выиграть. Обструкция Европой соглашения Трампа — это подарок Путину, — отмечается в колонке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.