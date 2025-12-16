Дональд Трамп подал в суд на британскую телерадиокомпанию BBC. Президент США требует $10 млрд из-за якобы клеветы в документальном фильме Panorama.

Об этом сообщает The Guardian.

Трамп подал в суд на BBC

Иск касается документального фильма Panorama под названием Trump: A Second Chance, который вышел за неделю до президентских выборов 2024 года.

Рассматривать иск Дональда Трампа против Британской телерадиокомпании (BBC) будет федеральный суд в Майами.

Сумма иска составляет $10 млрд:

$5 млрд — за клевету;

$5 млрд — за нарушение закона Флориды о вводящей в заблуждение и недобросовестной торговой практике.

Иск касается отредактированной версии речи Дональда Трампа 6 января 2021 года, где BBC, по словам президента США, намеренно исказила его высказывания.

Трамп заявляет, что это создало впечатление, будто он призывал своих сторонников к насилию и штурму Капитолия.

По версии истца, монтаж был осуществлён таким образом, будто он призывал сторонников штурмовать Капитолий, хотя он не произносил слова в такой последовательности.

Дональд Трамп также утверждает, что компания BBC намеренно вырезала важные фрагменты его выступления, тем самым вводя зрителей в заблуждение.

Кроме того, юристы президента США отмечают, что документальный фильм был создан как часть “дерзкой попытки вмешаться и повлиять на результат выборов в ущерб президенту Трампу”.

BBC уже извинилась за ошибку в редактировании и пообещала больше не транслировать фильм. Генеральный директор и руководитель новостей вещателя подали в отставку.

Трамп и его команда считают извинения недостаточными и убеждены, что действия компании нанесли ущерб его репутации.

Правительство Великобритании и представители BBC уже заявили о намерении защищать вещателя в суде.

Другие иски Трампа против СМИ

Напомним, недавно Белый дом открыл новый раздел на официальном сайте, где публично критикует медиа и журналистов, обвиняя их в искажении освещения событий и “предвзятости”.

С момента переизбрания на пост президента США Дональд Трамп уже одержал несколько резонансных юридических побед в делах против крупных медиакомпаний в США.

Ранее он подавал иски против The New York Times, CBS, ABC и издателя The Wall Street Journal из-за якобы искажённой подачи его слов и фактов.

Также недавно суд в США закрыл последнее уголовное дело против Трампа, связанное с вмешательством в выборы, когда он пытался отменить своё поражение в одном из штатов в 2020 году.

