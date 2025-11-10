Генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного отдела Дебора Тернесс подали в отставку.

Это стало следствием скандала вокруг фильма Panorama, в котором британский вещатель отредактировал речь Дональда Трампа.

Двое топ-менеджеров BBC уволились – причина

Проблема возникла после выхода эпизода Panorama, в котором использовали фрагменты речи Трампа от 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий в Вашингтоне.

Сейчас смотрят

Критики заявили, что после монтажа речь в фильме напоминала призыв к насилию, а не к “мирному и патриотическому” протесту, как в оригинале.

– Мы идем к Капитолию, я буду с вами. И мы боремся. Мы боремся, как бешеные, – говорит Трамп в версии BBC.

Однако полная версия его речи отличалась от смонтированной.

– Мы скоро пойдем к Капитолию, чтобы мирно и патриотично донести свой голос, – произнес политик.

Фраза “мы боремся, как бешеные” прозвучала только в конце речи и не касалась похода на Капитолий.

Реакция BBC и отставка руководства

Издание The Daily Telegraph опубликовало утечку внутренней записки BBC, в которой утверждалось, что фильм Trump: The Comeback?, созданный независимой студией October Films Ltd, смонтировал две части речи Трампа так, чтобы он выглядел подстрекателем к беспорядкам.

Автор документа, бывший внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC Майкл Прескотт, отметил, что написал записку “в отчаянии из-за бездействия руководства”.

В письме к сотрудникам Тим Дэйви поблагодарил за 20 лет работы в корпорации и заявил, что уходит, чтобы создать условия для следующего руководителя.

– BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это не единственная причина, нынешняя дискуссия вокруг BBC News повлияла на мое решение. В целом BBC работает хорошо, но были допущены ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя ответственность, – сказал Дэйви.

Дебора Тернесс объяснила, что продолжающийся спор вокруг Panorama уже наносит ущерб репутации BBC, которую она назвала учреждением, которое ей “очень дорого”. В то же время она подчеркнула, что, несмотря на отдельные ошибки, обвинения в предвзятости новостного подразделения являются “беспочвенными”.

Председатель BBC Самир Шах должен извиниться перед парламентским комитетом в письменном заявлении.

Реакция Трампа

Дональд Трамп отреагировал на инцидент в своей сети Truth Social, поблагодарив The Daily Telegraph “за разоблачение коррумпированных журналистов” и назвав ситуацию “ужасной для демократии”.

.@BBCNews is dying because they are anti-Trump Fake News. Everyone should watch @GBNEWS! pic.twitter.com/bZFFkSATud — Karoline Leavitt (@PressSec) November 9, 2025

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X (Twitter) также опубликовала коллаж из двух заголовков – о конфликте Трампа с “фейковыми новостями” BBC и об отставке Дэйви.

Министр цифровых технологий, культуры и СМИ Великобритании Лиза Нанди назвала ситуацию “очень серьезной”, добавив, что BBC столкнулась с “важными обвинениями”. Самым серьезным из них Нанди считает обвинения в системной предвзятости в освещении сложных вопросов.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденох, в свою очередь, заявила, что “новое руководство должно провести глубокую реформу культуры BBC, которая проявила институциональную предвзятость”.

Отметим, что владельцем телерадиокорпорации является государство. BBC финансируется за счет лицензионного сбора в размере £174,5 в год (около 9,6 тыс. грн) с каждого домохозяйства, имеющего телевизор. Поэтому компания постоянно находится под пристальным вниманием общества.

BBC обязана соблюдать беспристрастность, однако ее часто критикуют как за левый, так и за правый уклон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.