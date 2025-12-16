Дональд Трамп подав до суду на британську телерадіокомпанію BBC. Президент США вимагає $10 млрд через нібито наклеп у документальному фільмі Panorama.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп подав до суду на ВВС

Позов стосується документального фільму Panorama під назвою Trump: A Second Chance, який вийшов за тиждень до президентських виборів 2024 року.

Розглядати позов Дональда Трампа проти Британської телерадіокомпанії (BBC) буде федеральний суд у Маямі.

Сума позову становить $10 млрд:

$5 млрд – за наклеп;

$5 млрд – за порушення закону Флориди про оманливу та недобросовісну торговельну практику.

Позов стосується відредагованої версії промови Дональда Трампа 6 січня 2021 року, де BBC, за словами президента США, навмисно спотворила його висловлювання.

Трамп заявляє, що це створило враження, нібито він закликав своїх прихильників до насильства та штурму Капітолію.

За версією позивача, монтаж було здійснено таким чином, ніби він закликав прихильників штурмувати Капітолій, хоча він не вимовляв слова у такій послідовності.

Дональд Трамп також стверджує, що компанія BBC навмисно вирізала важливі фрагменти його виступу, тим самим вводячи глядачів в оману.

Крім того, юристи президента США зазначають, що документальний фільм був створений як частина “зухвалої спроби втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу”.

BBC уже вибачилася за помилку в редагуванні та пообіцяла більше не транслювати фільм. Генеральний директор і керівник новин мовника звільнилися.

Трамп і його команда вважають вибачення недостатніми та переконані, що дії компанії завдали шкоди його репутації.

Уряд Великої Британії та представники BBC вже заявили про намір захищати мовника в суді.

Інші позови Трампа проти ЗМІ

Нагадаємо, нещодавно Білий дім відкрив новий розділ на офіційному сайті, де публічно критикує медіа та журналістів, звинувачуючи їх у спотворенні висвітлення подій і “упередженості”.

З моменту переобрання на посаду президента США Дональд Трамп уже здобув кілька резонансних юридичних перемог у справах проти великих медіакомпаній у США.

Раніше він подавав позови проти The New York Times, CBS, ABC та видавця The Wall Street Journal через нібито викривлене подання його слів і фактів.

Також нещодавно суд у США закрив останню кримінальну справу проти Трампа, пов’язану з втручанням у вибори, коли він намагався скасувати свою поразку в одному зі штатів у 2020 році.

