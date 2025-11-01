Премьер Канады извинился перед Трампом из-за политической рекламы
- Марк Карни лично извинился перед Дональдом Трампом за политическую рекламу, вызвавшую напряженность между странами.
- В ролике с цитатами Рейгана критиковались американские тарифы, что возмутило Трампа.
- После скандала премьер Онтарио пообещал снять рекламу и объяснил, что хотел лишь «начать дискуссию об экономике».
Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что лично извинился перед президентом США Дональдом Трампом из-за политической рекламы, которая вызвала дипломатическую напряженность между двумя странами.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Карни извинился перед Трампом за рекламу против тарифов
Во время общения с журналистами после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АПЭК) в Южной Корее Карни рассказал, что извинился перед Трампом на частной встрече, которая состоялась на этой неделе.
— Я действительно извинился перед президентом, — сказал глава канадского правительства, подтвердив слова Трампа.
Карни также отметил, что просматривал спорную рекламу вместе с премьером провинции Онтарио Дагом Фордом еще до ее показа, однако выступал против ее трансляции.
Напомним, что президент США Дональд Трамп резко отреагировал на телевизионную рекламу, которую запустило правительство Онтарио.
В ролике критиковались американские торговые тарифы, используя цитаты бывшего президента США Рональда Рейгана.
Реклама вышла в эфир в пятницу вечером во время трансляции первой игры Мировой серии.
Она вызвала возмущение Трампа, который обвинил Канаду в искажении фактов и пригрозил повысить тарифы на канадский импорт еще на 10%.
— Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тариф на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас, — написал Трамп в Truth Social.
После скандала премьер Онтарио Даг Форд пообещал снять ролик.
В заявлении он пояснил, что целью рекламы было инициировать дискуссию о будущем американской экономики и последствиях тарифов для бизнеса и рабочих.
— Нашим намерением всегда было начать разговор о том, какую экономику хотят построить американцы, и о влиянии тарифов на работников и бизнес. Мы достигли своей цели, — отметил Форд.