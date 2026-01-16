ЕС изучает способы ускорить вступление Украины без предоставления полных прав
Европейский Союз изучает способы ускорить присоединение Украины к блоку без предоставления Киеву полных прав страны-члена.
Об этом сообщили агентству Reuters чиновники ЕС.
Ускоренное вступление Украины в ЕС: что известно
Идея, которая на данный момент находится на очень ранней стадии обсуждения, предполагает быстрое вступление Украины в ЕС, но с “поэтапным доступом” к праву голоса.
Украина будет получать полные права члена только после выполнения всех требований.
Достижение Украиной членства в ЕС в 2027 году было включено в пересмотренный 20-пунктовый мирный план, который обсуждался в прошлом году, однако многие правительства стран ЕС считают эту дату нереалистичной.
— Мы должны признать, что находимся в совершенно другой реальности, чем тогда, когда правила (вступления — ред.) впервые были разработаны, — сказал один из чиновников ЕС.
Вступление в Европейский Союз требует одобрения национальными парламентами всех 27 государств-членов.
Ранее в январе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет “и ключевой гарантией безопасности, и центральной опорой нашего предложения трансформационного благосостояния”.
Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС до конца 2026 года.