Европейский Союз изучает способы ускорить присоединение Украины к блоку без предоставления Киеву полных прав страны-члена.

Об этом сообщили агентству Reuters чиновники ЕС.

Ускоренное вступление Украины в ЕС: что известно

Идея, которая на данный момент находится на очень ранней стадии обсуждения, предполагает быстрое вступление Украины в ЕС, но с “поэтапным доступом” к праву голоса.

Украина будет получать полные права члена только после выполнения всех требований.

Достижение Украиной членства в ЕС в 2027 году было включено в пересмотренный 20-пунктовый мирный план, который обсуждался в прошлом году, однако многие правительства стран ЕС считают эту дату нереалистичной.

— Мы должны признать, что находимся в совершенно другой реальности, чем тогда, когда правила (вступления — ред.) впервые были разработаны, — сказал один из чиновников ЕС.

Вступление в Европейский Союз требует одобрения национальными парламентами всех 27 государств-членов.

Ранее в январе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет “и ключевой гарантией безопасности, и центральной опорой нашего предложения трансформационного благосостояния”.

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС до конца 2026 года.

