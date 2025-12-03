Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз до конца 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский о переговорных кластерах с ЕС

Во время визита в Ирландию Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинской общиной.

Во время общения глава государства особое внимание уделил работе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в Европейский Союз, прежде всего в условиях будущего председательства Ирландии в Совете Евросоюза во второй половине следующего года.

– Европейская комиссия признает, что мы можем открыть три кластера. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все, – сказал президент.

Зеленский отметил, что председательство Ирландии будет важным.

Он добавил, что в первом полугодии 2026 года председательствовать будет Кипр, а затем Ирландия. По его словам, во время председательства Кипра Украина хочет открыть кластеры, а следующим шагом должно стать их закрытие, что, как он надеется, произойдет во время председательства Ирландии.

