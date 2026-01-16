Європейський Союз вивчає способи прискорити приєднання України до блоку без надання Києву повних прав країни-члена.

Про це повідомили агентству Reuters посадовці ЄС.

Прискорений вступ України од ЄС: що відомо

Ідея, яка наразі перебуває на дуже ранній стадії обговорення, передбачає швидке входження України до ЄС, але з “поетапним доступом” до права голосу.

Україна отримуватиме повні членські права лише після виконання всіх вимог.

Досягнення Україною членства в ЄС у 2027 році було включене до переглянутого 20-пунктового мирного плану, який обговорювали торік, однак багато урядів країн ЄС вважають цю дату нереалістичною.

– Ми маємо визнати, що перебуваємо в зовсім іншій реальності, ніж тоді, коли правила (приєднання. – Ред.) вперше були розроблені, – сказав один із посадовців ЄС.

Вступ до Європейського Союзу потребує схвалення національними парламентами всіх 27 держав-членів.

Раніше у січні глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вступ України до ЄС буде “і ключовою гарантією безпеки, і центральною опорою нашої пропозиції трансформаційного добробуту”.

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закрити всі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС до кінця 2026 року.

