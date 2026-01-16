ЄС вивчає способи прискорити вступ України без надання повних прав
Європейський Союз вивчає способи прискорити приєднання України до блоку без надання Києву повних прав країни-члена.
Про це повідомили агентству Reuters посадовці ЄС.
Прискорений вступ України од ЄС: що відомо
Ідея, яка наразі перебуває на дуже ранній стадії обговорення, передбачає швидке входження України до ЄС, але з “поетапним доступом” до права голосу.
Україна отримуватиме повні членські права лише після виконання всіх вимог.
Досягнення Україною членства в ЄС у 2027 році було включене до переглянутого 20-пунктового мирного плану, який обговорювали торік, однак багато урядів країн ЄС вважають цю дату нереалістичною.
– Ми маємо визнати, що перебуваємо в зовсім іншій реальності, ніж тоді, коли правила (приєднання. – Ред.) вперше були розроблені, – сказав один із посадовців ЄС.
Вступ до Європейського Союзу потребує схвалення національними парламентами всіх 27 держав-членів.
Раніше у січні глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вступ України до ЄС буде “і ключовою гарантією безпеки, і центральною опорою нашої пропозиції трансформаційного добробуту”.
Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закрити всі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС до кінця 2026 року.