Европейская комиссия предварительно одобрила заявки первой группы государств Евросоюза на получение средств и финансирования по многомиллиардной программе SAFE для перевооружения.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, обнародованном на сайте Европейской комиссии.

Финансирование первых стран ЕС по программе SAFE

Отмечается, что Еврокомиссия подала в Совет ЕС предложение об утверждении финансовой помощи для ряда стран, в частности, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипра, Португалии и Румынии.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в прошлом году ЕС достиг большего прогресса в области обороны, чем за предыдущие десятилетия.

— Белая книга и Дорожная карта готовности 2030 позволили государствам-членам ЕС мобилизовать до €800 млрд на оборону, — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен объяснила, что другие планы планируют утвердить уже в ближайшее время. По ее словам, сейчас Совету ЕС необходимо срочно их принять, чтобы обеспечить быстрое выделение средств.

Это решение Еврокомиссия приняла после тщательной оценки Национальных планов инвестиций в оборону стран в рамках инициативы SAFE.

Утверждение механизма позволяет странам получить доступ к дешевым долгосрочным займам для срочного перевооружения и повышения боевой готовности.

По имеющимся данным, группа из восьми государств-стран ЕС имеет право на около €38 млрд после подписания кредитных соглашений.

Как только Еврокомиссия завершит оценку, Совет ЕС будет иметь четыре недели для принятия решения о выполнении. После этого будут финализированы кредитные соглашения, а начало первых траншей прогнозируется на март 2026 года.