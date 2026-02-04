Саиф аль-Ислам Каддафи, сын и бывший преемник свергнутого диктатора Ливии Муаммара Каддафи, был убит в результате стрельбы.

Об этом сообщил главный прокурор североафриканской страны, пишет Bloomberg.

Убийство Саифа аль-Ислама Каддафи: что известно

Отмечается, что следственная группа осмотрела тело и обнаружила, что Каддафи скончался от огнестрельных ранений.

Саифа аль-Ислама Каддафи убили в городе Зинтан, примерно в 137 километрах к юго-западу от столицы Триполи.

Политсила Каддафи заявила, что четверо мужчин в масках напали на их лидера в его доме, совершив “трусливое и коварное убийство”. Один из советников в политических переговорах, поддерживаемых Организацией Объединенных Наций, Абдулла Отман Абдуррахим, также сообщил Bloomberg, что Каддафи был убит.

Между тем ВВС пишет, что, по другой версии событий, сестра убитого сообщила ливийскому телевидению, что он погиб вблизи границы страны с Алжиром.

Кто такой Саиф аль-Ислам Каддафи

Младший Каддафи долгое время считался самой влиятельной и страшной фигурой в стране после своего отца, который правил Ливией с 1969 года до своего свержения и убийства во время восстания в 2011 году.

Он родился в 1972 году и сыграл ключевую роль в сближении Ливии с Западом с 2000 года до краха режима Каддафи.

После свержения отца Саиф аль-Ислам Каддафи, которого обвинили в ключевой роли в жестоком подавлении антиправительственных протестов, был заключен в тюрьму конкурирующим ополчением в городе Зинтан почти на шесть лет.

Международный уголовный суд хотел привлечь его к ответственности за преступления против человечности за его предполагаемую роль в подавлении протестов оппозиции в 2011 году.

В 2015 году суд в Триполи, на западе страны, где контроль находится в руках поддерживаемого ООН правительства, заочно приговорил его к смертной казни за участие в репрессиях.

Но через два года его освободили ополченцы в Тобруке, на востоке, в соответствии с законом об амнистии.

После свержения Каддафи Ливия была разделена на районы, контролируемые различными ополчениями, и в настоящее время разделена между двумя враждующими правительствами.

Во время пребывания своего отца на посту лидера Саиф формировал политику и вел громкие переговоры, несмотря на отсутствие официальной роли в правительстве. В частности, именно он вел переговоры, которые побудили его отца отказаться от программы ядерного оружия.

Такие соглашения привели к снятию международных санкций с североафриканской страны, а некоторые считали Каддафи реформатором и приемлемым лицом меняющейся Ливии.

Каддафи всегда отрицал, что хочет унаследовать власть от своего отца, говоря, что руль власти – это «не ферма для наследования».

Однако в 2021 году он объявил, что будет баллотироваться на пост президента на выборах, которые затем были перенесены на неопределенный срок.

Он заручился определенной поддержкой местного населения для своей кандидатуры, которую также поддержала Россия, хотя голосование так и не состоялось.

