Саїфа аль-Іслама Каддафі, сина і колишнього спадкоємця поваленого диктатора Лівії Муаммара Каддафі, вбили у результаті стрілянини.

Про це повідомив головний прокурор північноафриканської країни, пише Bloomberg.

Вбивство Саїфа аль-Іслама Каддафі: що відомо

Зазначається, що слідча група оглянула тіло та виявила, що Каддафі помер від вогнепальних поранень.

Саїфа аль-Іслама Каддафі вбили в місті Зінтан, приблизно за 137 кілометрів на південний захід від столиці Триполі.

Політсила Каддафі заявила, що четверо чоловіків у масках напали на їхнього лідера в його будинку, вчинивши “боягузливе та підступне вбивство”. Один з радників у політичних переговорах, що підтримуються Організацією Об’єднаних Націй, Абдулла Отман Абдуррахім, також повідомив Bloomberg, що Каддафі було вбито.

Тим часом ВВС пише, що, за іншою версією подій, сестра вбитого повідомила лівійському телебаченню, що він загинув поблизу кордону країни з Алжиром.

Хто такий Саїф аль-Іслам Каддафі

Молодший Каддафі довгий час вважався найвпливовішою та найстрашнішою фігурою в країні після свого батька, який правив Лівією з 1969 року до свого усунення та вбивства під час повстання в 2011 році.

Він народився в 1972 році та відіграв ключову роль у зближенні Лівії із Заходом з 2000 року до краху режиму Каддафі.

Після усунення батька Саїф аль-Іслам Каддафі, якого звинуватили у ключовій ролі в жорстокому придушенні антиурядових протестів, був ув’язнений конкуруючим ополченням у місті Зінтан майже на шість років.

Міжнародний кримінальний суд хотів притягнути його до відповідальності за злочини проти людяності за його ймовірну роль у придушенні протестів опозиції у 2011 році.

У 2015 році суд у Тріполі, на заході країни, де контроль в руках уряду, що підтримується ООН, заочно засудив його до смертної кари за участь у репресіях.

Але через два роки його звільнили ополчення в Тобруку, на сході, згідно із законом про амністію.

Після повалення Каддафі Лівія була розділена на райони, контрольовані різними ополченнями, і наразі розділена між двома урядами, що ворогують.

Під час перебування свого батька на посаді лідера Саїф формував політику та вів гучні переговори, незважаючи на відсутність офіційної ролі в уряді. Зокрема, саме він вів перемовини, що спонукали його батька відмовитися від програми ядерної зброї.

Такі угоди призвели до зняття міжнародних санкцій з північноафриканської країни, а дехто вважав Каддафі реформістом і прийнятним обличчям Лівії, що змінюється.

Каддафі завжди заперечував, що хоче успадкувати владу від свого батька, кажучи, що кермо влади – це “не ферма для успадкування”.

Однак у 2021 році він оголосив, що балотуватиметься на посаду президента на виборах, які потім були перенесені на невизначений термін.

Він заручився певною підтримкою місцевого населення для своєї кандидатури, яку також підтримала Росія, хоча голосування так і не відбулося.

