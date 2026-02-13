Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит смысла для Европы вступать в переговоры с Россией в нынешних условиях, как это пытаются делать США, пока в Кремле не появятся реальные намерения прекратить войну из-за невозможности ее продолжать.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц об участии Европы в переговорах с Россией

Председатель конференции Вольфганг Ишингер поинтересовался у канцлера, не настало ли время для участия Европы в переговорном процессе с Россией.

По его словам, сейчас складывается впечатление, что Европа позволила США взять на себя эту роль, хотя речь идет о вопросах безопасности европейского континента.

Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступал за создание отдельного европейского канала коммуникации с Кремлем.

В ответ Мерц отметил, что европейские столицы находятся «в тесном контакте с теми, кто говорит с российской стороной, будь то США или Украина» и хорошо осведомлены о содержании этих обсуждений.

— Во-вторых… Был один премьер-министр из ЕС (венгерский премьер Виктор Орбан. – Ред.), который по собственной инициативе поехал в Москву. Это было почти два года назад. У него не было мандата. Он туда поехал – и ничего не добился. А неделю спустя мы увидели сокрушительные, как никогда, удары по гражданской инфраструктуре, по домам, больницам, – напомнил Мерц.

Он подчеркнул, что Европа готова к диалогу тогда, когда в этом есть смысл. Однако, по его словам, опыт американской стороны показывает, что «Россия не хочет говорить серьезно».

— По моему личному мнению, эта война закончится только тогда, когда Россия будет экономически, политически и военно истощена. Мы приближаемся к этому моменту – и я уже упомянул, что мы многое для этого сделали, – но он еще не наступил… Мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до момента, когда они уже не будут видеть смысла продолжать эту войну, – отметил Фридрих Мерц.

Канцлер добавил, что это должно происходить совместными усилиями США, Европы и Украины.

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил проведение очередного раунда переговоров между Украиной, Россией и США 17–18 февраля в Женеве.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить перечень уступок, которых Европа должна требовать от России в рамках возможного соглашения о прекращении войны в Украине.

