Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в пятницу, что он ведет переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном о создании общего европейского ядерного щита.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейский “ядерный зонтик”

Мерц заявил, что начал первые переговоры с Эммануэлем Макроном о европейской программе ядерного сдерживания, которая будет интегрирована в систему совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО.

По его словам, обсуждения по поводу совместного ядерного сдерживания не означают, что Европа больше не полагается на защиту НАТО, а показывают, что европейцы стремятся укрепить собственную оборону.

Немецкий канцлер также призвал к дальнейшему обсуждению статьи 42 договоров ЕС, которая касается взаимной помощи в случае вооруженного нападения на Европу. А еще глава немецкого правительства призвал Европу восстановить отношения со своим союзником — Соединенными Штатами.

— Мы делаем это, не отказываясь от НАТО. Мы делаем это, создавая прочный, самодостаточный европейский столб в рамках альянса, — сказал Мерц в речи на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон якобы в феврале планирует предложить французский “ядерный зонтик” остальной Европе. Об этом президент Франции говорил в 2025 году. Он тогда напомнил, что американцы держат ядерные бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии и Турции.

