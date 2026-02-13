Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить сенсу для Європи вступати у переговори з Росією за нинішніх умов, як це намагаються робити США, поки у Кремлі не з’являться реальні наміри припинити війну через неможливість її продовжувати.

Про це він сказав під час Мюнхенської конференція з безпеки.

Мерц про участь Європи у переговорах з Росією

Голова конференції Вольфганг Ішингер поцікавився у канцлера, чи не настав час для участі Європи у переговорному процесі з Росією.

За його словами, нині складається враження, що Європа дозволила США перебрати на себе цю роль, хоча йдеться про питання безпеки європейського континенту.

Він нагадав, що президент Франції Емманюель Макрон виступав за створення окремого європейського каналу комунікації з Кремлем.

У відповідь Мерц зазначив, що європейські столиці перебувають “у тісному контакті з тими, хто говорить з російською стороною, будь-то США чи Україна” та добре обізнані зі змістом цих обговорень.

– По-друге… Був один прем’єр-міністр з ЄС (угорський прем’єр Віктор Орбан. – Ред.), який з власної ініціативи поїхав до Москви. Це було майже два роки тому. У нього не було мандата. Він туди поїхав – і нічого не добився. А тиждень потому ми побачили нищівні, як ніколи, удари по цивільній інфраструктурі, по домівках, лікарнях, – нагадав Мерц.

Він наголосив, що Європа готова до діалогу тоді, коли в цьому є сенс. Однак, за його словами, досвід американської сторони показує, що “Росія не хоче говорити серйозно”.

– На мою особисту думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту – і я вже згадав, що ми багато для цього зробили, – але він ще не настав… Ми маємо зробити усе, що треба, щоб довести їх до моменту, коли вони вже не будуть бачити сенсу продовжувати цю війну, – зазначив Фрідріх Мерц.

Канцлер додав, що це має відбуватися спільними зусиллями США, Європи та України.

Нагадаємо, радник президента України Дмитро Литвин підтвердив проведення чергового раунду переговорів між Україною, Росією та США 17–18 лютого у Женева.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас надасть перелік поступок, яких Європа повинна вимагати від Росії в межах можливої угоди про припинення війни в Україні.

