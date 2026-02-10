Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от России в рамках соглашения о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Евросоюз готовит список уступок, на которые должна пойти РФ

В переговорах о прекращении войны участвуют украинские, американские и российские чиновники, а европейцы время от времени консультируются с ними. Однако европейские чиновники заявляют, что без них мирного соглашения не будет.

— Все участники переговоров, в частности россияне и американцы, должны понимать, что для заключения соглашения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас также есть условия. И мы должны выдвинуть эти условия не украинцам, на которых и так оказывается большое давление, а россиянам, — заявила Каллас журналистам в Брюсселе.

Каллас отметила, что в ближайшие дни она предложит правительствам стран-членов ЕС перечень уступок, которых Европа должна требовать от Москвы.

Среди таких требований будут: возвращение россиянами всех похищенных и вывезенных в Россию украинских детей, а также ограничения в отношении Вооруженных сил России. Больше подробностей Кая Каллас не предоставила.

В Европе заявляют, что имеют рычаги влияния, ведь около €210 млрд ($250 млрд) российских активов заморожены в Европе.

Большинство стран Европы проводят политику дипломатической изоляции России. Но некоторые из них в последние месяцы говорят о необходимости прямых переговоров с Москвой, отчасти из-за того, что они с осторожностью относятся к контактам между американцами и россиянами.

Главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам внешней политики Эммануэль Бонн на прошлой неделе посетил Москву. Некоторые европейские чиновники предложили назначить посланника ЕС для ведения переговоров с Россией. Однако Каллас хочет, чтобы Европа для начала определилась со своими требованиями к Москве.

— Если мы не отстаиваем никаких позиций, нам нет смысла садиться за стол переговоров, — сказала Кая Каллас.

