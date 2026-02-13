В эру соперничества великих государств даже США не будут достаточно мощными — Мерц
- Фридрих Мерц на полях Мюнхенской конференции безопасности заявил о перестройке в мировой политике.
- По его словам, начинается новая эра, во время которой даже США не будут достаточно сильными.
- Канцлер Германии призвал вместе восстанавливать и возрождать трансатлантическое доверие.
Мирового порядка больше не существует и начинается эра “политики великих государств”, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Мерц о новой эре в мировой политике и роли США
Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, Мерц отметил изменения в мировой политике.
– В эру соперничества великих государств даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать своими силами. Дорогие друзья, членство в НАТО — это не только конкурентное преимущество Европы, но и конкурентное преимущество Соединенных Штатов. Давайте вместе восстанавливать и возрождать трансатлантическое доверие. Мы, европейцы, выполняем свою часть работы, – сказал канцлер, пишет издание Guardian.
Напомним, что 13-15 февраля проходит Мюнхенская конференция безопасности. Сегодня, 13 февраля, президент Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в саммите. Он заявил, что в планах — первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи.
Основное выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на завтра, 14 февраля, ориентировочно на 12:00.