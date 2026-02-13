Мирового порядка больше не существует и начинается эра “политики великих государств”, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц о новой эре в мировой политике и роли США

Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, Мерц отметил изменения в мировой политике.

– В эру соперничества великих государств даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать своими силами. Дорогие друзья, членство в НАТО — это не только конкурентное преимущество Европы, но и конкурентное преимущество Соединенных Штатов. Давайте вместе восстанавливать и возрождать трансатлантическое доверие. Мы, европейцы, выполняем свою часть работы, – сказал канцлер, пишет издание Guardian.

Напомним, что 13-15 февраля проходит Мюнхенская конференция безопасности. Сегодня, 13 февраля, президент Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в саммите. Он заявил, что в планах — первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи.

Основное выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на завтра, 14 февраля, ориентировочно на 12:00.

