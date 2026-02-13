Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский прибыл в Мюнхен

По словам главы государства, сегодня в Мюнхене очень важный день, ведь будет объявлено о новых шагах к общей безопасности Украины и Европы. В плане — первое совместное украинско-немецкое производство дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно развивать совместные производства Украины и Европы, ведь это необходимо для устойчивости и эффективности нашей общей архитектуры безопасности.

— Самое важное, чего мы можем достичь вместе, — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты, — отметил глава государства.

Напомним, что в течение 13-15 февраля пройдет 62 Мюнхенская конференция по безопасности (MSC). Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию. Также должна состояться встреча Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Также в Офисе президента сообщили, что на сегодня, 13 февраля, запланированы визиты Владимира Зеленского на немецкое оборонное предприятие Quantum Frontline Industries GmbH, двусторонние встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Нидерландов Диком Схофом и иранским политическим деятелем, наследником трона Ирана Резой Пахлави.

Также Зеленский примет участие во встрече Берлинского формата с лидерами европейских стран, ЕС, НАТО и государственным секретарем США Марко Рубио.

Основное выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на завтра, 14 февраля, ориентировочно на 12:00.

