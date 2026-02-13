Світового порядку більше не існує й починається ера “політики великих держав”, заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Мерц про нову еру в світовій політиці та роль США

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції 13 лютого, Мерц наголосив на змінах у світовій політиці.

– В еру суперництва великих держав навіть Сполучені Штати не будуть достатньо потужними, щоб діяти самотужки. Дорогі друзі, членство в НАТО — це не лише конкурентна перевага Європи, це також конкурентна перевага Сполучених Штатів. Тож давайте разом відновлювати та відроджувати трансатлантичну довіру. Ми, європейці, виконуємо свою частину роботи, — сказав канцлер, пише видання Guardian.

Нагадаємо, що 13-15 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція. Сьогодні, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, щоб взяти участь у саміті. Він заявив, що у планах — перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі.

Основний виступ президента України на Мюнхенській конференції з безпеки запланований на завтра, 14 лютого, орієнтовно на 12:00.

